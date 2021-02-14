Президент страны-агрессора заверил, что РФ "не бросит Донбасс",

Президент России Владимир Путин заявил, что "не бросит Донбасс".

Как пишет ТАСС, об этом он сказал в ходе общения с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24".

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В частности Путин утверждает, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе".

"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", - заявил он.

Ранее скандальная российская журналистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето" после "русской весны".

В украинском МИД заявляют, что Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта на востоке Украины.

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Автор: Юрий Годован