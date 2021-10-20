Ранее российские оккупационные силы заблокировали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы в Горловке

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что не рассчитывает на конкретное наказание России от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за провокации против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга.

"ОБСЕ - это консенсусная организация. Принять ни одно серьезное решение без согласия России в организации невозможно. Второй момент - в секретариате ОБСЕ тоже придерживаются такой очень сбалансированной в этом плане позиции, там и Россия имеет определенное влияние. Поэтому на какое-то конкретное наказание России со стороны ОБСЕ я не рассчитываю", - заявил Кулеба.

В то же время, по его словам, сами факты нарушений и действий России по разрушению Минских договоренностей "дают возможности и пространство для широкой работы, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия за пределами ОБСЕ".

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные силы заблокировали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы в Горловке, а украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обвинила боевиков в захвате заложников. Украинская сторона на переговорах в ТКГ считает, что РФ сознательно начала политику вытеснения ОБСЕ из Донбасса.

В отчете СММ ОБСЕ от 17 октября сказано, что на оккупированной части Донбасса "члены вооруженных формирований не выпускали СММ с ее передовой патрульной базы в Горловке".

Также СММ ОБСЕ приостановила свою наблюдательную деятельность после протестов возле ее главного офиса в Донецке. Около 200 пророссийских протестующих возле офиса ОБСЕ требовали освободить их военного, который был задержан украинскими Вооруженными силами на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что блокирование работы и давление на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - это усилия Российской Федерации по разрушению Минских договоренностей, призванных мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.

Автор: Виталий Саенко