В Одесской области обстреляли село /фото ГСЧС Украины
Российские войска обстреляли село Дачное в Одесской области. В результате один человек погиб, а еще двое пострадало.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Отмечается, что под обстрел попали девять гражданских домов, а также поврежден газопровод.
"1 марта около 12:00 в с. Дачное Одесского района произошел обстрел, в результате чего поврежден газовый трубопровод, около 9 частных домов и возникло возгорание частного гаража, в результате чего погиб 1 человек и 2 человека пострадало", - говорится в сообщении.
В результате обстрела пострадали девять домой /фото ГСЧС Украины
Подразделения ГСЧС отведены на безопасное расстояние из-за обстрелов.
В Дачном из-за обстрелов погиб один человек /фото ГСЧС Украины