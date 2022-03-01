В результате обстрела погиб один человек, а еще два получили травмы

Российские войска обстреляли село Дачное в Одесской области. В результате один человек погиб, а еще двое пострадало.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что под обстрел попали девять гражданских домов, а также поврежден газопровод.

"1 марта около 12:00 в с. Дачное Одесского района произошел обстрел, в результате чего поврежден газовый трубопровод, около 9 частных домов и возникло возгорание частного гаража, в результате чего погиб 1 человек и 2 человека пострадало", - говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС отведены на безопасное расстояние из-за обстрелов.