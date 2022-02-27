Жителей предупредили об опасности.

В Николаеве ожидают новое нападение российских войск. Чтобы противостоять врагу, в городе заградили правительственный квартал и собрали команду добровольцев, готовых бросать в оккупантов "коктейли Молотова".

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Ожидаем вечером бои в городе, к сожалению", – отметил он в своем Telegram-канале.

"Лайфхак! Чтобы проверить свои или нет, просите, чтобы показали приложение "Дия". У неприятеля его нет", – добавил он позже.

Жителей призвали прятаться в укрытиях. По состоянию на 18:30 в городе слышны выстрелы.

Тем временем Николаевский городской совет предупредил николаевцев быть бдительными и не верить сообщениям в социальных сетях об эвакуации населения:

"Это фейк. Областные и городские власти не организуют никакой эвакуации. Враг пытается распространить панику по всей стране и дестабилизировать ситуацию. Просим вас тщательно относиться к любым информационным сообщениям".

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