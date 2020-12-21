Сейчас гражданин Чешской Республики скрывается на временно оккупированной территории Украины.

В Чехии к 15 годам заочно приговорили чеха за участие в войне на Донбассе на стороне контролируемых Россией боевиков.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Чехии в Facebook.

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В частности, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис информирует о результатах преследования чешской юстицией боевиков - граждан Чехии, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

"На днях вступил в законную силу приговор краевого суда в г. Усте-над -Лабем, согласно которому за преступление участия в террористическом акте был приговорен к 15 годам лишения свободы чешский гражданин. Приговор вынесен заочно, поскольку упомянутый гражданин продолжает находиться на временно оккупированной территории Украины", - заявил посол.

Он добавил, что по данным чешских СМИ, речь идет о Олдржихе Грунде, который воюет на стороне российско-террористических войск на Донбассе с мая 2014 года.

"Как отмечалось в обвинении, он совершил целый ряд тяжких преступлений, принимая активное участие в боевых действиях против украинских ВСУ в Карловке, Славянске, Снежном, Шахтерске, Иловайске и т. п, сначала как командир боевой машины, а позже как командир роты танкового полка", - отметил посол.

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Автор: Виталий Саенко