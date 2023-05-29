Всего над западной частью Украины были сбиты 6 ракет и 10 беспилотников.

В ходе масштабной воздушной атаки против Украины минувшей ночью одна из российских ракет сумела прорваться во Львовскую область, где и была сбита. В результате падения обломков сгорел сарай и трактор, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Защитникам из ВК "Запад" удалось сбить ее над Золочевским районом. Обломки упали на деревянное хозяйственное здание, здание сгорело. Сгорел также трактор, который был рядом", – сообщил глава региона.

По его словам, на месте падения обломков ракеты образовалась воронка, но в результате этого инцидента никто не пострадал.

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Как уточнили в пресс-службе ВК "Запад", этой ночью в зоне их ответственности (включает помимо Львовщины также территории Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей) уничтожены 6 крылатых ракет и 10 беспилотных летательных аппаратов.

Ночная атака против Украины – что известно

После полуночи в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога в связи с очередной массированной атакой российских ракет и беспилотников-камикадзе. Как позднее сообщили в Командовании воздушных сил, этой ночью были сбиты около 40 ракет и три десятка беспилотников.

В результате падения обломков отмечены незначительные разрушения в столичном регионе. Кроме того, в одесском порту произошел пожар после того, как туда упали обломки сбитого российского дрона-камикадзе.

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