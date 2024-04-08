Черник отметил, что это город-миллионник, который укреплялся два года.

В последние недели в информационном поле активно обсуждают угрозу наступления российских оккупантов на Харьков. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, способен ли враг пойти на это сейчас.

"Мы очень сильно опережаем обстоятельства. Нет пока действительно серьезной аналитической информации, что противник сосредоточил на этом направлении хотя бы 40-тысячный корпус. Мы же понимаем, что это город-миллионник, который укреплялся два года. Несмотря на то, что сейчас Харьков переживает ужасный ракетно-бомбовый удар, город стоит и держится", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Черник напомнил, что Бахмут с населением в 70 тысяч человек враг проходил более 10 месяцев.

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"Маленькую Авдеевку враг проходил 10 лет. Особенно тяжелыми являются последние 4 месяца, пока они по-настоящему все не продавили. Поэтому говорить о том, что Харьков уже под серьезной угрозой в части сухопутной операции, на эту минуту не совсем корректно", – резюмировал он.

Угроза наступления на Харьков: что говорят в ВСУ, власти и эксперты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя информацию о возможном наступлении оккупантов на Харьков, заявил, что принимаются все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. По его словам, "если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом".

Мэр Харькова Игорь Терехов говорит, что паники в городе нет. Он отметил, что главная проблема для Харькова – это не возможное наступление на город, а постоянные обстрелы со стороны оккупантов.

В то же время военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий поделился своим прогнозом. Он заявил, что в ближайшие месяцы наступления на Харьков со стороны захватчиков не будет, и это касается также города Сумы.

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