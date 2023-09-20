Также уничтожено до 50 единиц военной техники противника и удалось пополнить обменный фонд.

Потери россиян только на одном из направлений фронта в Украине за сутки составили более 320 человек, из них 130 безвозвратные.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны, в результате которой в частности за последние сутки потери врага составили 325 человек, из них безвозвратные - 130, раненые – 194. Один оккупант взят в плен.

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Также в течение суток уничтожено 48 единиц военной техники противника, в том числе: 3 танка, 8 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 14 БПЛА, 15 единиц автомобильной техники.

Кроме того, уничтожен 1 склад боеприпасов и 1 другой важный объект врага.

По информации Тарнавского, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 830 обстрелов, нанес 1 ракетного и 23 авиаудара.

Потери России в Украине-данные Генштаба ВСУ

Сегодня вечером Генеральный штаб ВСУ информировал, что текущих суток наша авиация и ракетные подразделения "отработали" по 9 местам сосредоточения сил врага. Так, авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетномый комплекс "Стрела-10" и 4 артиллерийских средства противника.

По состоянию на утро 20 сентября боевые потери личного состава россиян в Украине с начала полномасштабного вторжения приближаются до 274 тысяч солдат. Также РФ потеряла в этой войне: 4 635 танков, 8 868 боевых бронированных машин, 6 096 артиллерийских систем, 779 реактивных систем залпового огня, 526 средств противовоздушной обороны, более 4820 единиц БПЛА оперативно-тактического уровня.

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