ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

США сейчас посылают то вооружение, которые не были готовы посылать в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Это констатировал директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

Говоря о динамике передачи оружия, он объяснил, что помощь Соединенных Штатов растет, хотя решения пока принимаются довольно робко: "Мы посылаем сегодня то, что не были готовы посылать вчера".

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На очереди – артиллерия дальностью 150 км.

"Раньше мы посылали вам только артиллерию с дальностью примерно 45-50 км. Сейчас нам нужно посылать артиллерию дальностью 150 км и даже 300 км. Но пока Белый дом не готов принять такое решение – думаю, в будущем будут готовы. Вообще эта динамика продолжается", - сказал эксперт.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступление на Донбассе. Сегодня вечером Генштаб отчитался об отражении врага на всех направлениях на востоке.

По мнению экспертов Conflict Intelligence Team, Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксированы в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

В течение суток украинские защитники нанесли новые точные удары по инфраструктуре врага на юге. Эксперт Олег Жданов считает, что полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку противника на северную и южную компоненту.

Нынешняя осень будет решающей в российско-украинской войне, сказал представитель разведки. Но боевые действия продолжаться и в непогоду – поздней осенью и зимой. В то же время некоторые аналитики допускают, что новый "виток" войны может начаться весной, когда Путин соберет нужное количество живой силы.

ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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