Благотворительный фонд "Украина в огне" совместно с Национальным агентством стратегических коммуникаций (НАСК) и зрителями проекта "Украина в Огне" передали ВСУ первый мобильный шиномонтаж.

Его получила 82-я Черновицкая десантная бригада. Шиномонтаж создан на базе удлиненного Mercedes-benz Sprinter. Он оборудован шиномонтажным и балансировочным станками, компрессором, мощным генератором, дополнительным освещением и укомплектован всем необходимым инструментом. Автомобиль будет работать непосредственно в зоне боевых действий и помогать военным быстро восстанавливать пикапы, внедорожники и бусы, которые сегодня массово используются в ВСУ.

Как свидетельствует наше сотрудничество с военными – мобильные шиномонтажи крайне необходимы вдоль всей линии фронта. Если разорвало шины или есть проколы или порезы вполне рабочий автомобиль просто теряется, потому что до шиномонтажа со светом и персоналом надо ехать в тыл 30 – 50 километров. На это тратятся время, средства, иногда человеческие жизни. Мобильный шиномонтаж способен решить проблему на месте, улучшить логистику и при необходимости достаточно эффективно действовать на участках фронта в 30-50 километров и помогать не только своему подразделению но и соседним.

Наша цель: в ближайшие месяцы подготовить для ВСУ от 5-ти до 10-ти специализированных мобильных шиномонтажей. Они смогут закрыть потребности на самых горячих направлениях и существенно помогут ВСУ не терять технику, время и людей.

Чтобы выполнить эту работу мы приобщаем к проекту украинские компании и неравнодушных зрителей нашего медийного проекта. Собранные средства сразу идут на закупку автобусов и необходимого оборудования. Наш второй мобильный шиномонтаж будет готов уже в начале марта. Присоединяйтесь. Передача каждого шиномонтажа тщательно согласовывается с отделами обеспечения и логистики ВСУ. Вы можете быть уверены, что каждый автомобиль работает исключительно для фронта и нашей победы.

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