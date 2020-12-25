По словам Кривоноса, на практике провести всеобщую мобилизацию не удастся.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что идея о массовой мобилизации, озвученная президентом Владимиром Зеленским в случае нового нападения России, не является реалистичной. По его словам, большинство украинцев не готовы идеологически к этому и не обучены.

Об этом генерал-майор Кривонос рассказал в интервью НВ.

В возможность мобилизовать мужчин и женщин в случае прямой агрессии РФ Зеленского убеждает его окружение, говорит Кривонос, поясняя, что на практике организовать данный процесс не получится.

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"А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", - сказал Кривонос.

По словам генерал-майора, в Украине патриотизм "не поддерживается на уровне государства" и 2014 год - этому показатель. Кривонос считает, что государство должно воспитывать мобилизационный резерв, в частности идеологически. Также он ответил важность обучения людей действиям на поле боя.

"Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу", - сказал замсекретаря СНБО.

Мобилизация в Украине: что сказал Зеленский

Президент говорит, что не хочет даже представлять себе полномасштабную войну с Россией, но в случае ее начала страну будут защищать все. "Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", – ответил президент.

Зеленский убежден, что когда он захочет пообщаться с Путиным, тот трубку возьмет. Но не звонит, потому что "нет предмета для разговора".

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Автор: Юрий Годован