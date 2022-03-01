За танки, БТР и БМП назначены круглые суммы.

Оккупационные войска Российской Федерации не прекращают попыток захватить территорию Украины. Прошлой ночью и утром агрессор обстрелял Харьков, Одесскую область, Кропивницкий и прочие регионы нашей страны. ВСУ доблестно защищают украинские рубежи, а территориальная оборона и население стараются помогать солдатам. Чтобы у людей было больше желания противостоять врагам, власти назначают вознаграждения за убийство оккупантов и уничтожение вражеской техники. Именно с такой инициативой выступил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Глава города записал обращение к жителям Черниговщины: "Сегодня задача этих российских захватчиков в первую очередь — это столица. Это понятно. Но значительная часть российских войск находится возле Чернигова, они хотят захватить город Чернигов. Просьба ко всем жителям Черниговщины: где вы можете, и чем вы можете — делайте все, чтобы не пропустить военную технику, горючие материалы, оружие, российских солдат, чтобы они не продвигались дальше. Это в первую очередь касается жителей северных регионов".

За военные подвиги Владислав Атрошенко назначил высокие награды. Украинцы могут получить $300 за убитого или пленного врага, 250 тыс. гривен — за танк, 200 тыс. гривен — за БМП, 150 тыс. гривен — за БТР.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.

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