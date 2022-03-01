Целью была воинская часть.

Село Лощиновка в Измаильском районе (север Одесской области) обстреляли ракетами.

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

"Уважаемые измаильчане! Осуществлен ракетный удар по воинской части (РЛС) в селе Лощиновка", - говорится в сообщении.

Отметим, на трассе Измаил-Одесса в районе Лощиновки расположены станции радиолокации. Они - часть войск противовоздушной обороны.

Абрамченко не сообщает о последствиях обстрелов, количестве пострадавших и погибших, нанесенном ущербе.

Раньше в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода заявили, что Одесса и Одесская область нашпигованы диверсантами.

В Одессе при задержании диверсантов тяжело ранен начальник регионального управления сил территориальной обороны "Юг" ВСУ Станислав Ярмола.