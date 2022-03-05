Как отметил воин, дальше оккупанты ехать не собираются.

Украинские защитники уничтожили колонну военной техники врага вблизи Харькова. Речь идет о машинах с маркировкой Z.

Видео с места событий опубликовал один из украинских воинов.

На кадрах видно огромное количество уничтоженной техники врага. Среди ликвидированной техники колесная и гусеничная. Кадры сняли на окраинах Харькова.

"Показываю, как должен выглядеть российский оккупант на территории Украины. Вот так. Кто боится этих машин с буквами Z, вот смотрите: все они стоят позади. Дальше они ехать не собираются, дальше их никто не пропустит. Все вместе держимся. Слава Украине", - отметил автор ролика.

Начаты десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

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