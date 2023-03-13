Женщина должна заплатить крупный штраф из-за отказа поехать в важную командировку, несмотря на приказ начальства.

Львовскую медсестру обязали заплатить немалый штраф за игнорирование приказов начальства и отказ ехать на передовую "латать" бойцов ВСУ.

Соответствующее финансовое наказание назначил Лычаковский районный суд Львова местной военной медсестре - она должна заплатить 102 тысячи грн из-за отказа от служебной командировки на одном из фронтов Украины, пишет ZAXID.NET.

Приговор огласил судья Сергей Гирич 8 марта 2023 года. В нем говорится о нарушении военного устава со стороны младшей сержантки, которая работает на должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей Львова.

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Несогласием с решением руководства медик отличилась в ноябре 2022 года. Уже во время досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании дисциплинарного преступления со стороны женщины за 4 ст. 402 УК (неповиновение).

На данный момент у медика есть возможность оспорить решение, подав апелляции.

Парамедики Украины жертвую жизнью и спасают ВСУ на фронте

Напомним, что в войне с РФ украинские парамедики - это важная составляющая войск и надежный тыл бойцов ВСУ. Несмотря на опасность специалисты фактически находятся на передовой, рискуя жизнью не меньше тех, кто держит в руках оружие.

Недавно под Бахмутом погибла одна из героин-парамедиков Яна Рыхлицкая. Она принадлежала к 93-й бригаде "Холодный Яр". Благодаря ее труду и "золотым" рукам на фронте удалось спасти жизни многим военным.

Девушка принадлежала к известной волонтерской организации "Ангелы Тайры". Их основательница Юлия Паевская недавно стала лауреатом Белого дома за свою отвагу на фронте.

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