Учения, о которых договорились Лукашенко и Путин, пройдут в ближайшие месяцы вблизи украинской границы.

Военные учения Беларуси и России, которые анонсировал Александр Лукашенко, могут угрожать Украине, поэтому она должна реагировать.

Такое мнение высказал полковник, экс-начальник разведки Минобороны Петр Недзельский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, история показывает, что многие вооруженные конфликты начинались с подобных "мирных" учений и потом перерастали в откровенное противостояние.

"Под эгидой, что якобы проводятся учения, на определенном направлении, в определенном регионе концентрировалось большое количество личного состава, бронетехники, наступательных средств, а потом все эти учения перерастали в откровенную агрессию против конкретной соседней страны", - говорит полковник.

Он отметил, что объявление Украиной полной боеготовности сейчас было бы оправданным и целесообразным решением. Также, по его мнению, нужно усилить военные расположения в регионах, граничащих территорией проведения учений.

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"Мы должны реагировать, мы должны тоже туда направить соответствующий контингент войск, чтобы на случай если эти так называемые учения перерастут в откровенную агрессию, дать отпор этой агрессии… Это так понятно, что каких-то других трактовок и быть не может", - сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что совместные учения, о которых он договорился с Путиным, пройдут в ближайшие несколько месяцев на границе Беларуси и Украины.

В конце октября 2021 года американское издание The Washington Post написало, что Россия увеличила численность своих войск возле границы украинской границы.

Потом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ стянула к украинской границе свыше 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале следующего года.

Автор: Юрий Годован