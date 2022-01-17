Причиной возгорания называют проблемы с электрокоммуникациями.

На трассе возле села Ароматное, что в Белогорском районе оккупированного Крыма, загорелся бронетранспортер российской армии.

Видео очевидцев появились в местных Telegram-каналах.

Густой серый дым из техники заметили автомобилисты, которые двигались по трассе "Таврида". Мужчины подоставали телефоны и начали снимать, свидетели не скрывали своих эмоций.

"Ничего себе. Не знаю, можно ехать или нельзя. Танк! Горит танк!" - заявил на камеру один из водителей. Правда, пламя охватило не танк, а бронетранспортер.

В сети пишут, что БТР двигался в сторону Керчи. Оккупантам удалось покинуть транспорт, спасатели уже ликвидировали пламя. На место происшествия вызвали полицию.

Причиной возгорания называют проблемы с электрокоммуникациями.

Как сообщили в спасательной службе местным СМИ, в результате происшествия пострадавших нет. Возгорание военной техники произошло в 12: 35, уже через полчаса огонь потушили.

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