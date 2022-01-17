На трассе возле села Ароматное, что в Белогорском районе оккупированного Крыма, загорелся бронетранспортер российской армии.
Видео очевидцев появились в местных Telegram-каналах.
Густой серый дым из техники заметили автомобилисты, которые двигались по трассе "Таврида". Мужчины подоставали телефоны и начали снимать, свидетели не скрывали своих эмоций.
"Ничего себе. Не знаю, можно ехать или нельзя. Танк! Горит танк!" - заявил на камеру один из водителей. Правда, пламя охватило не танк, а бронетранспортер.
В сети пишут, что БТР двигался в сторону Керчи. Оккупантам удалось покинуть транспорт, спасатели уже ликвидировали пламя. На место происшествия вызвали полицию.
Причиной возгорания называют проблемы с электрокоммуникациями.
Как сообщили в спасательной службе местным СМИ, в результате происшествия пострадавших нет. Возгорание военной техники произошло в 12: 35, уже через полчаса огонь потушили.