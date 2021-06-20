Возле населенных пунктов Зайцево и желтое зафиксированы пролеты вражеских дронов "Орлан-10".

За минувшие сутки, 19 июня, российские боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины. Один местный житель получил ранения, боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности, враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов Авдеевку. В результате обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989-го года рождения, украинские бойцы оказали пострадавшему помощь и передали медикам.

Вблизи Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе Новотошковского боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Рядом с Водяным противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле населенных пунктов Зайцевое и Желтое зафиксированы пролеты вражеских дронов типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.

На обстрелы российско-оккупационных войск воины Вооруженных Сил Украины открывали огонь в ответ. По состоянию на 7 часов утра, 20 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров