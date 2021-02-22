Боевики в очередной раз грубо нарушили перемирие в районе ООС.

На Донбассе 22 февраля погиб военнослужащий из Черниговской области Сергей Петраускас.

Об этом сообщается на странице областного военкомата в Facebook.

Старший солдат-контрактник погиб в результате вражеского обстрела из ручного противотанкового гранатомета.

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"Сергей Сигитасович долгое время проходил военную службу по контракту в Ичнянском районном военном комиссариате. В октябре 2020 года, после организационно-штатных изменений в учреждении по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев", - говорится в сообщении.

У погибшего бойца осталась родня, жена и трое детей. О дате и времени захоронения сообщат дополнительно.

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Автор: Юрий Годован