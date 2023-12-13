Пограничники утопили один из вражеских дронов-убийц.

Во время атаки 12 декабря в Одесской области пограничники утопили вражеский дрон типа Shahed-131/136. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Этой ночью враг в очередной раз пытался атаковать южные регионы Украины ударными беспилотниками. Пограничники Белгород-Днестровского отряда, в составе мобильных огневых групп Сил обороны юга, поразили вражеский дрон меткими выстрелами. После попадания беспилотник упал в воду", - говорится в сообщении.

Также пограничники обнародовали соответствующие фото и видео, на которых зафиксировано как они уничтожают российский беспилотник.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры также прокомментировали атаку по Одесской области. Сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, вечером 12 декабря враг атаковал ударными беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа Shahed-136/131, объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области.

"В результате вражеской атаки ранены двое работников коммунального авторемонтного предприятия в Одессе. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу", - рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что существенным разрушениям подверглись помещения автомастерской, где уничтожено три автомобиля и повреждено 11 авто.

Также из-за атаки врага повреждено здание припортовой инфраструктуры в Одесском районе.

Сейчас обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Атака дронами 12 декабря - что сообщалось

Напомним, вечером 12 декабря российские захватчики запустили по Украине несколько групп дронов-камикадзе типа Shahed. Во время воздушной тревоги жители Одессы слышали громкие взрывы. Более двух часов продолжалась боевая работа подразделений ПВО.

В результате вражеской атаки два человека получили ранения, переломы и ожоги. Один - в состоянии средней тяжести, другой - в тяжелом состоянии.

В Силах обороны юга Украины рассказали, что атака была направлена по объектам гражданской инфраструктуры региона. Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как с акватории Черного моря, так и с направления временно оккупированной Херсонщины. Силами ПВО поражены все девять БПЛА, но один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар. Разрушен ангар, повреждены автомобили.

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