Пограничники обезвредили дроны-убийцы, которыми противник атаковал позиции украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Говорится, что на Запорожском направлении пограничники уничтожили антидроновыми ружьями пять дронов-камикадзе, которыми оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников.
"Все вражеские БПЛА были снаряжены взрывчаткой и несли смертельную угрозу. Однако пограничники обнаружили их еще на подлете и подготовились к встрече как положено", - рассказали в ГПСУ.
По данным пресс-службы, когда дроны-убийцы попали в поле зрения к пограничникам, четыре беспилотника, благодаря мастерству военных, ушли в крутое пике, еще один "присел" на дерево.
Охранники границы обнародовали соответствующие фото, на одном из которых зафиксирован дрон, застрявший на ветках дерева.
Война в Украине - последние новости
Генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" рассказал, что у плен украинской армии сдались около десятка захватчиков. Кроме того, за сутки враг потерял более четырехсот человек живой силы и 9 единиц военной техники.
Также генерал рассказал, что активность вражеской авиации была относительно невысокой по сравнению с другими днями - зафиксировано пять авиаударов.