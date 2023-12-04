Пять вражеских FPV-дронов уничтожены на Запорожском направлении.

Пограничники обезвредили дроны-убийцы, которыми противник атаковал позиции украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Говорится, что на Запорожском направлении пограничники уничтожили антидроновыми ружьями пять дронов-камикадзе, которыми оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников.

"Все вражеские БПЛА были снаряжены взрывчаткой и несли смертельную угрозу. Однако пограничники обнаружили их еще на подлете и подготовились к встрече как положено", - рассказали в ГПСУ.

Видео дня

По данным пресс-службы, когда дроны-убийцы попали в поле зрения к пограничникам, четыре беспилотника, благодаря мастерству военных, ушли в крутое пике, еще один "присел" на дерево.

Охранники границы обнародовали соответствующие фото, на одном из которых зафиксирован дрон, застрявший на ветках дерева.

Война в Украине - последние новости

Генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" рассказал, что у плен украинской армии сдались около десятка захватчиков. Кроме того, за сутки враг потерял более четырехсот человек живой силы и 9 единиц военной техники.

Также генерал рассказал, что активность вражеской авиации была относительно невысокой по сравнению с другими днями - зафиксировано пять авиаударов.

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