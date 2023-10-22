Противник делает часто примитивные, но опасные беспилотники - они несут несколько килограммов взрывчатки, отметили в Воздушных силах.

Россия нередко применяет примитивные БПЛА, двигатели для которых покупают на AliExpress, но они несут несколько килограммов взрывчатки, поэтому являются опасными.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, почему иногда в сообщениях ВСУ идет речь о неустановленных образцах вражеских БПЛА.

"БПЛА неустановленного типа - есть обломки, остатки их, из которых видно из чего враг их собирает - на AliExpress куплены двигатели", - сказал он. При этом добавил, что такие БПЛА враг делает из простых материалов, "как говорится, из палок лепят" и запускают... в сторону нашего государства. "Этот БПЛА ударного типа, и несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность", - отметил Игнат.

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В то же время представитель Воздушных сил подчеркнул, что Россия сейчас не только закупает, но и сама изготавливает много дронов.

"Посмотрите, сколько они делают FPV-дронов. Это тысячи. А это опасное оружие. И нам нужно будет наращивать именно ударные БПЛА", - подчеркнул Игнат.

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Как сообщал УНИАН, ряд исследователей отмечают, что Россия расширила изготовление дронов.

СNN сообщил, что исследователи Conflict Armament Research (CAR) получили доступ к остаткам двух российских беспилотников "Герань-2", которые были сбиты в Украине. Детальный анализ этих фрагментов показал, что Россия "начала производить и использовать свою собственную версию Shahed-136".

Специалисты обнаружили "существенные различия в конструкции планера и внутренних блоках, в том числе для навигации". Это говорит о том, что эти два беспилотника были произведены в России, а не в Иране. По мнению исследователей, эта разработка является поворотным моментом в способности Москвы расширить масштабное использование беспилотников.

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