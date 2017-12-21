В Донецкой области на взрывном устройстве подорвался мужчина

В Донецкой области вблизи контрольного поста «Березовое-2» на взрывном устройстве подорвался гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Сегодня около 13 часов в 100 м от контрольного поста «Березовое-2», где совместно несут службу военнослужащие Госпогранслужбы и ВСУ, сработало взрывное устройство, предварительно - растяжка гранаты РГД-5. В результате взрыва гражданину Украины, который шел пешком с неподконтрольной территории и свернул с асфальтового покрытия в лесополосу, осколками посекло ноги», - говорится в сообщении.

Раненому пограничники оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Угрозы его жизни нет.

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В ГПСУ отметили, что местность, где произошел взрыв, обозначенная информационными указателями «Мины», однако пострадавший почему-то решил свернуть с дороги.

Ранее стало известно, что в Донецкой области на мине подорвалось полицейское авто.