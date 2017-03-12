Полиция Луганской области перешла на усиленный вариант несения службы из-за осложнения ситуации в регионе

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«С 9 часов 11 марта 2017 года личный состав Луганского гарнизона полиции перешел на усиленный вариант несения службы. Такое решение связано с осложнением ситуации на подконтрольной украинской власти территории Луганской области», - говорится в сообщении.

По данным Погукай, сохраняется неспокойная ситуация в населенных пунктах, граничащих с территориями, которые неподконтрольны Украине. Усилились огневая активность со стороны боевиков с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в т.ч. ракетных систем залпового огня «Град», 122 мм и 152 мм артиллерийских установок, БМП и танков, которые лупят по мирным территориям области Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов.

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Также из оперативных источников получена информация о вероятности проникновения на территорию области диверсионно-разведывательных групп боевиков для совершения террористических актов. Так, в районе н.п. Желобок Попаснянского района во время попытки прохождения по минному полю для обеспечения действий диверсионно-разведывательных групп, подорвались на взрывном устройстве и погибли четверо военнослужащих ВС РФ, еще трое получили ранения.

Полиция Луганщины призвала граждан незамедлительно сообщать на телефон «102» о явлении подозрительных незнакомых лиц, оставлены без внимания коробки, сумки и прочее.