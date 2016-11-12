В Донецкой области в результате артобстрела боевиков погиб мирный житель

В Ясиноватском районе Донецкой области в результате артобстрела боевиков погиб мирный житель, 1961 года рождения.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, в полицию поступило сообщение, что в результате обстрела села Тоненькое, который начался около 23:00, погиб житель пгт Новгородское, который расположен вблизи Торецка.

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Мужчина работал охранником предприятия.

На месте происшествия работает полиция. Правоохранители установят обстоятельства происшествия.

На территории агрофирмы во время обстрела разорвалось более 35 снарядов калибром 120 мм. Повреждена техника.

Предварительная правовая квалификация преступления - ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.