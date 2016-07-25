Штаб АТО: с начала суток боевики совершили 20 обстрелов, в Красногоровке задействовали танк
С начала суток на Донбассе российско-террористические войска 20 раз обстреляли позиции украинских бойцов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.
Отмечается, что эпицентром напряжения остается Донецкий направление. В частности, из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм самоходных установок и 120 мм минометов противник бил по опорным пунктам сил АТО в Талаківці.
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Кроме того, 120 и 82 мм минометов оккупанты применили в Красногоровке, а впоследствии к обстрелу подключили танк. С гранатометов противник вел огонь по Гнутовому и Марьинке, а крупнокалиберные пулеметы задействовал под Новоселовкой.
"На Донецком направлении из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов российские войска открывали огонь по нашим укреплениям в Авдеевке. Также из БМП стреляли в Песках, из гранатометов – в Опытном и крупнокалиберных пулеметов - под Троицким», - сообщает штаб АТО.
На Луганщине с полуночи и в течение дня обстрелов не было.