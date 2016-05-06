На Киевщине 35 бойцов спецподразделения КОРД получили служебные сертификаты (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественных мероприятиях приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Выступая перед бойцами корпуса оперативно-внезапного действия, премьер-министр подчеркнул, что сегодня Украина нуждается в сильных правоохранительных органах.

“Каждый человек должен знать, что любой, кто поднимет руку на нашу независимость, будет наказан”, - сказал Гройсман.

При этом он поблагодарил посла США за поддержку и выразил убеждение, что подобное сотрудничество будет продолжаться.

В свою очередь, Аваков напомнил, что программа создания КОРД стартовала в прошлом году в 18 городах страны.

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“И сегодня здесь присутствуют киевский и харьковский КОРД, представители которого прошли жесткую систему тренировок. Для нас важно, чтобы та программа, которую мы начали в прошлом году, была завершена по нашему плану в 2017 году”, - сказал министр МВД.

Руководитель Нацполиции, обращаясь к спецназовцам, отметила, что созданная Национальная полиция должна работать на интересы нашей страны, которая должна развиваться как демократическая страна.

“Самое главное, что все у нас получается, и все у нас получится”, - сказала Деканоидзе.

Посол США, в свою очередь, подчеркнул, что существующий уровень подготовки бойцов КОРДа соответствует самым высоким требованиям, которые стоят перед офицерами спецслужб, в том числе Соединенных Штатов.

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Американский дипломат отметил, что Харьковская область, где будут нести службу выпускники спецпрограммы, является “восточным рубежом демократии”, “восточной границей с Россией”.

“За вами не только чаяния украинского народа, но и наша поддержка в создании независимого демократического государства”, - подчеркнул он.

Обращаясь к бойцам, секретарь СНБО констатировал, что одной из главных задач на сегодняшний день является защита Украины как от внутренних, так и от внешних врагов.

“В условиях, когда наше государство экономически ослаблено, организованная преступность поднимает голову. Организованная преступность - это ваши основные “клиенты”, с которыми вы будете бороться. Ваш профессионализм либо остановит организованную преступность, либо уничтожит ее. И я уверен, что вы с этим справитесь”, - сказал Турчинов.

В то же время в Департаменте коммуникаций МВД Украины сообщили, что бойцы спецподразделения КОРД были отобраны из почти 500 бывших бойцов спецподразделения милиции. Они будут принимать участие в обезвреживании опасных преступников, освобождать заложников, осуществлять силовую поддержку других подразделений полиции, а также в случае необходимости будут принимать участие в антитеррористических операциях совместно с СБУ.

В МВД отметили, что кроме того бойцы спецподразделения могут выполнять задания по охране свидетелей в уголовном судопроизводстве и охране общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о намерении завершить создание полицейского спецназа КОРД по всей Украине до конца 2016 года.