Российские оккупационные войска готовятся активизировать деятельность диверсантов на Мариупольском направлении - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, подтверждена переброска подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения (Кубинка) Воздушно-десантных войск ВС РФ из района н.п. Новоазовск в район н.п. Коминтерново. «В связи с чем ожидается активизация диверсионно-разведывательной деятельности российских оккупационных войск в т.н. "серой зоне" на Мариупольском направлении», - подчеркнули в разведке.

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Отмечается, что подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения (бывший 45-й отдельный полк СпН) принимали непосредственное участие в оккупации Автономной Республики Крым и с 2014 года регулярно проводят диверсионно-разведывательные операции на временно оккупированных территориях востока Украины. Командир бригады - полковник ВС РФ Вадим Паньков, добавили в ГУР.