В Макеевке боевики "ДНР" начали масштабную операцию по поиску "украинских диверсантов"

Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".

По оперативным данным группы, в Макеевке "МГБ ДНР" начало масштабную операцию по поиску и обезвреживанию (цитата из ориентировки) "замаскированных диверсионных групп" украинских войск. На сегодня по подозрению в участии в этих мифических разведгруппах арестовано до 10 местных жителей.

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"Кроме того, по приказу штаба "1-го АК ДНР", переброска личного состава, техники и вооружений в район Горловки и Ясиноватой, идущая через район Макеевки, должна осуществляться только в обход данного населенного пункта", - сообщает "ИС".

Также расформированная в Макеевке база батальона "Сомали" вывозится грузовиками на южное направление.