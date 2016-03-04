Разведка сообщила о новых потерях среди российских военных - на этот раз возле Красногоровки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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«Подтверждены очередные потери российских военнослужащих. 3 марта погибли шестеро российских военнослужащих из состава диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на направлении Красногоровки, еще пятеро получили ранения», -отмечается в сообщении.

В разведуправлении добавили, что командир батальона 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК получил тяжелое ранение и срочно эвакуируется на территорию России.

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