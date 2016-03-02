Обстрел мобильной группы на Луганщине: МВД показало фото последствий

Их выложил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"ДРГ противника вела огонь с выгодной позиции через реку с противоположной, враждебной стороны Северского Донца из РПГ-7, РПГ-18, СВД, ПК, автоматов", - говорится в его сообщении.

Как отмечается, в результате этого трое человек ранены. При этом нападение произошло примерно в том районе, где погибла в сентябре 2015 группа "Эндрю".

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Напомним, 1 марта около полудня между Трехизбенкой и Лопаскино было совершено нападение на сводную мобильную группу «Счастье». В результате были ранены трое сотрудников группы.

Как сообщал УНИАН, утром 2 сентября 2015 года вблизи города Счастье Луганской области была расстреляна мобильная группа по борьбе с контрабандой. В результате обстрела погибли волонтер Галущенко ("Эндрю") и работник Государственной фискальной службы, ранения получили еще трое человек.