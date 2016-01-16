СБУ отчиталась о перекрытии канала поставки в Украину тепловизоров

Согласно сообщению пресс-центра спецслужбы, должностные лица харьковской коммерческой фирмы наладили незаконный импорт из стран Западной Европы товаров двойного использования – тепловизоров и комплектующих к ним.

"По заключению специалистов государственных научно-исследовательских учреждений, такие приборы относятся к списку товаров двойного использования, которые могут быть использованы в создании обычных видов вооружений, военной или специальной техники", - сказано в нем.

Также, отмечает СБУ, для осуществления международной передачи (импорта или экспорта) этих товаров необходимо получать разрешение Государственной службы экспортного контроля.

Читайте такжеУкраина победила бы и без волонтеров - Порошенко

Сотрудники СБУ пресекли действия злоумышленников-коммерсантов во время попытки импортировать и растаможить очередной такой прибор на таможенном посту "Песочин" без соответствующего разрешения Госслужбы экспортного контроля.

Следователями Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.