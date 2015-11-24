За сутки в зоне АТО боевики вели огонь по украинским позициям почти на всех направлениях
На протяжении в зоне проведения антитеррористической операции контролируемые Россией боевики вели огонь по украинским позициям практически на всех направлениях.
Как сообщает пресс-центр АТО в соцсети, сегодня в зоне проведения антитеррористической операции день прошел напряженно.
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"Террористы продолжили вести огонь практически на всех направлениях", - говорится в сообщении.
В частности, на Донецком направлении из 120-мм минометов, зенитных установок и гранатометов захватчики вели провокационный огонь в направлении Красногоровки. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Пескам, Опытному, Новгородскому и Авдеевке.
В то же время на Артемовском направлении враг стрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Зайцево, Луганскому и Майорску.
В штабе отмечают, что, "начиная с 13 часов, боевики вели прицельный огонь по нашим позициям в районе Авдеевки, Опытного, Первомайского, Песков и балки Павлова".