Ситуация в зоне АТО остается сложной: за сутки боевики обстреляли украинских военных более 50 раз

За минувшие сутки боевики 53 раза обстреляли силы проведения Антитеррористической операции.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения Антитеррористической операции по состоянию на 24 ноября.

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"Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной с рисками начала локальных боевых действий. 23 ноября противником совершено 53 обстрела из стрелкового оружия (в т.ч. РПГ, АГС), зенитных установок ЗУ-23-2, БМП-2, 82-мм минометов, из них 43 – в районах Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новгородское, Опытное, Пески, Троицкое (Донецкое направление), пять – Зайцево, Майорск (Славянское направление), три – Широкино (Мариупольское направление), один – Богдановка (Волновахское направление), один – Счастье (Новоайдарское направление)", - говорится в сообщении.

Также сказано, что украинские военные продолжают информировать Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о нарушениях боевиками Минских договоренностей. Представителям миссии предоставлена информация о наличии в районах Горловки и Зимогорья танков, артиллерийских систем противника калибром выше 100 мм (самоходных артиллерийских установок) и 122-мм реактивных систем залпового огня “Град”.

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При этом отмечается, что основные усилия противника были сосредоточены на "усилении подразделений первого эшелона 1 и 2 АК на Славянском и Мариупольском направлениях; сокрытии вооружения и военной техники в запрещенных Минскими договоренностями районах на Новоайдарском, Славянском и Волновахском направлениях; логистическом обеспечении подразделений 1 и 2 АК; активизации разведки сил АТО с привлечением диверсионных разведывательных групп на Новоайдарском, Славянском, Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях, разведывательных подразделений бригад первого эшелона, средств радиоэлектронной разведки, РЭБ и самолетов-разведчиков ВС РФ".

Кроме того, отмечается, что также о "наращивании системы медицинского обеспечения российской оккупационной группировки; перегруппировке подразделений 2 АК на Новоайдарском направлении; ротации кадровых военнослужащих в соединениях и частях 2 АК и подготовке артиллерийских и мотострелковых подразделений 1 и 2 АК".