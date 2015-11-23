Террористы сосредоточили обстрелы на Донецком направлении – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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По данным штаба АТО, террористы сосредоточили почти весь огонь на Донецком направлении.

"Из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники вели провокационный огонь по Пескам, Новгородскому, Авдеевке, Первомайскому, Опытному и Марьинке. Также по Пескам террористы вели прицельный огонь из снайперских винтовок", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики стреляли из гранатометов по городу Счастье, информирует пресс-центр.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще двое ранены.