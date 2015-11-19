Ситуация на Донбассе остается сложной, боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Начиная с 18:00 вчерашнего дня, боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Зафиксировано 15 случаев ведения неприцельного огня на Донецком направлении.

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Из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Авдеевку, Невельское, Троицкое и Красногоровку. На Артемовском направлении применяли минометы. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Луганское, Зайцево и Майорск. В районе Майорска использовались 82-мм минометы, говорится в сообщении.

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Прицельный огонь из 82-мм минометов велся по украинским позициям около Троицкого. Из стрелкового оружия стреляли прицельно около Гранитного и Широкиного.

Как сообщал УНИАН, ранее разведка сообщила о риске начала локальных боев на Донбассе.