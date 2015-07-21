Сегодня в Минске состоится очередное заседание контактной группы по Донбассу - пресс-секретарь Кучмы

Об этом Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы - сообщила в Facebook.

"21 июля в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы. Начало - в 16.00", - сказано в сообщении.

В заседании примет участие действующий председатель в ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

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На повестке дня - итоги встреч рабочих подгрупп по безопасности, гуманитарным, политическим и экономическим вопросам.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг надеется, что 21 июля на встрече контактной группы в Минске будет достигнуто конкретное соглашение о прекращении огня на Донбассе.

Предыдущие консультации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине при участии официальных представителей Украины, России и ОБСЕ Кучмы, Азамата Кульмухаметова и Мартина Сайдика, а также представителей боевиков, состоялись 7 июля.