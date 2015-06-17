Вчерашний мощный взрыв в Донецке образовал воронку глубиной в несколько человеческих ростов (фотогалерея)
14:38, 17 июня 2015Война
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В сети опубликовали фото мощного взрыва, который, по словам местных жителей, произошел вчера во второй половине дня на территории завода химических изделий в Донецке.
Как свидетельствуют фотографии с места события, в результате взрыва образовалась огромная воронка глубиной в несколько человеческих ростов.
Кроме того, судя по фото, взрыв произошел на железнодорожном пути и разрушил несколько грузовых вагонов.
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Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 июня, во второй половине дня жители северной части Донецка услышали несколько сильных залпов и почувствовали мощную взрывную волну.
Также местные жители сообщали, что после взрыва по городу летали куски стекловаты.
Впоследствии российские и оккупационные СМИ сообщили, что взрыв произошел на донецком казенном заводе химических изделий.
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