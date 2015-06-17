Вчерашний мощный взрыв в Донецке образовал воронку глубиной в несколько человеческих ростов (фотогалерея)

Как свидетельствуют фотографии с места события, в результате взрыва образовалась огромная воронка глубиной в несколько человеческих ростов.

Кроме того, судя по фото, взрыв произошел на железнодорожном пути и разрушил несколько грузовых вагонов.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 июня, во второй половине дня жители северной части Донецка услышали несколько сильных залпов и почувствовали мощную взрывную волну.

Также местные жители сообщали, что после взрыва по городу летали куски стекловаты.

Впоследствии российские и оккупационные СМИ сообщили, что взрыв произошел на донецком казенном заводе химических изделий.