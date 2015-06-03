В зоне АТО зафиксировали 38 вражеских беспилотников
15:09, 03 июня 2015Война
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Боевики активизировали воздушную разведку вдоль линии соприкосновения.
В зоне АТО зафиксировали 38 беспилотников боевиков / Фото пресс-службы Минобороны
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на официальном сайте.
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"Российские наемники продолжали активно использовать беспилотные летательные аппараты для проведения воздушной разведки. В целом в пределах Донецкой и Луганской областей зафиксировано полет 38 беспилотников", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, говорить о широкомасштабном наступлении боевиков на позиции украинских сил на Донбассе рано. Об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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