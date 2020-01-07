Оккупанты с начала суток один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

С начала суток, по состоянию на 12.00, оккупанты один раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом спикер Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга.

Читайте такжеСММ ОБСЕ заметила на оккупированной Луганщине десятки запрещенных "Градов"

"С 09.10 утра от села Новоласпа оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим защитникам Васильевки", - сказал он.

Как уточнил Гуцуляк, боевых потерь в результате этого нарушения режима тишины оккупантами, по имеющейся информации, нет.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных были ранены.