Между Старобешево и Иловайском идет передвижение небольших конвоев боевиков - Тымчук

В течение суток зафиксировано перемещение 38 транспортных единиц боевиков, в основном в районе Луганска и Донецка.

Как сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, основными направлениями перебросок техники были: от Краснодона и Ровенёк на север (Луганск), между Луганском и Лутугино, от Алчевска и Перевальска на Стаханов и Первомайск, от Дебальцево на Горловку.

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Внутри Донецкого «узла» наблюдались в основном рокадные перемещения между Петровским и Киевским районами города, также зафиксирована колона снабжения из 13 единиц автотехники, включая автозаправщики и передвижные ремонтные мастерские.

Оживлённое движение транспорта отмечается между Старобешево, Иловайском и южнее (в основном одиночный транспорт или небольшие конвои по 2-3 единицы транспорта). В направлении Докучаевска передвигался транспорт, груженный ящиками с боеприпасами.