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Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из гранатометов

07:34, 29 ноября 2019
Война
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Потерь среди украинских военных не зафиксировано / facebook.com/pressjfo.news

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Боевики открывали огонь неподалеку Новолуганского, Шумел, Троицкого, Майорского, Новотроицкого, Березовой, Красногоровки, Марьинки и Водяного, что на Приазовье.

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