Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из гранатометов
07:34, 29 ноября 2019Война
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Боевики открывали огонь неподалеку Новолуганского, Шумел, Троицкого, Майорского, Новотроицкого, Березовой, Красногоровки, Марьинки и Водяного.
Потерь среди украинских военных не зафиксировано / facebook.com/pressjfo.news
28 ноября боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.
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Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Боевики открывали огонь неподалеку Новолуганского, Шумел, Троицкого, Майорского, Новотроицкого, Березовой, Красногоровки, Марьинки и Водяного, что на Приазовье.
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