Силы АТО готовы дать "достойный отпор" в случае попытки танкового наступления - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос о количестве российских танков на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

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«Точного количества танков противника, которые присутствуют на Донбассе, пока неизвестно, но это действительно большое количество, которое представляет реальную угрозу. Но у нас есть вооружение и люди, которые обучены уничтожать бронированные цели противника», - заверил он.

По словам Лысенко, украинская сторона владеет достаточной информацией о примерном количестве бронетехники российско-террористических группировок. Как отметил Лысенко, на Луганщине и непосредственно в самом Луганске боевики создали три базы обеспечения и хранения техники, в Донецке ее хранят в жилых кварталах, на промышленных базах, в ангарах и др.