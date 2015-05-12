Вчера вечером боевики снова обстреляли ряд населенных пунктов из тяжелого вооружения

В частности, на Донецком направлении боевики обстреливали Опытное, Водяное и Пески из 120-миллиметровых минометов, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"По шахте Дутовка били зенитная установка и танк. Снаряды от танков и 152 мм орудий и мины, выпущенные бандитами, падали в населенном пункте Авдеевка. По Марьинке стрелял снайпер", - отмечается также в сообщении.

На Мариупольском направлении боевики вели обстрелы из самоходных артиллерийских установок и из 120 - и 82-миллиметровых минометов, применяли гранатометы и стрелковое оружие. В пресс центре АТО отмечают, что получив адекватный ответ боевики "пять раз просили перемирия".

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На Луганском направлении из минометов крупных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Станицу Луганскую и Счастье, по Ленинскому и Лозовому боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в пресс-центре АТО отмечают, что в Донецк сегодня прибывает группа из 10 профессионально подготовленных снайперов из России.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что 10 мая после 21.00 террористы с правого берега Северского Донца обстреляли Станицу Луганскую из зенитных установок, гранатометов и минометов. После обстрела завязался ближний бой с применением автоматического оружия. Двое украинских военных и один мирный житель получили ранения.