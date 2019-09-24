На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский боец
19:00, 24 сентября 2019Война
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Военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.
ВСУ сегодня понесли потери / фото УНИАН
Во вторник, 24 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела погиб украинский военный.
Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
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Во время вражеского обстрела военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.
"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.
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