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На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский боец

19:00, 24 сентября 2019
Война
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ВСУ сегодня понесли потери / фото УНИАН

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

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Во время вражеского обстрела военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.

"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Теги: #война на Донбассе#ООС