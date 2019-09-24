В Днепр экстренно эвакуировали двух раненых на Донбассе бойцов

Один из бойцов в сознании, его готовят к операции.

В Днепр экстренно эвакуировали двух раненых на Донбассе украинских военнослужащих.

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Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа в Facebook.

Так, во вторник, 24 сентября, в 01:30 в Днепр военным вертолетом эвакуировали травмированного бойца. Сейчас его состояние стабильное, он в сознании, но врачи областной больницы Мечникова после обследования подготовили военнослужащего к операции.

Другого бойца эвакуировали в больницу в понедельник днем.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.