"Сказал, что заблудился": украинские бойцы рассказали детали плена боевика "ДНР" (видео)

На Светлодарской дуге, откуда вернулась наша съемочная группа, украинские бойцы разбили вражескую диверсионно-разведывательную группу и одного из шпионов - взяли в плен.

Сразу двух террористов пленили украинские бойцы на двух разных участках фронта. На Светлодарской дуге военные разбили вражескую диверсйно-разведывательную группу, а раненый боевик сначала пытался убедить, что просто заблудился на передовой, говорится в сюжете ТСН.

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Подтянутый, невысокого роста, физически сильный, но теперь раненый в руку - так выглядит тот, кто шел убивать защитников Украины. "К нему подползли, думали "двухсотый", толкнули автоматом - живой! Оказали первую помощь и потянули сюда", - рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Секир".

Группа вражеских диверсантов выдвинулась вечером под шум обстрела украинских позиций. 22-летний парень со Львовщины по прозвищу "Комиссар" только-только заступил на наблюдательный пост и увидел врага сразу. "Довольно лунная ночь, все хорошо видно – заметил движение, взял тепловизор и увидел, что это человек", - рассказал он. За боевиками наблюдали, не проявляя свое присутствие, а когда незваные гости приблизились на расстояние пулеметной очереди, начался бой. "Хотели найти лазейку и зайти в тыл", - объясняют маневр противника украинские бойцы.

Диверсанты были застигнуты врасплох, они не надеялись, что их обнаружат так быстро. От неожиданности в панике бросились врассыпную, а раненого товарища бросили. Украинские солдаты выдвинулись вперед и забрали раненого вражеского разведчика. "Нашли при нем документы и препараты при нем были какие-то, я не знаю. Военный билет "ДНР", - рассказал "Комиссар". Несмотря на это, задержанный сначала играл комедию. "Говорил сначала, что заблудился", - говорит "Секир".

По информации ТСН, диверсант – местный житель из Донбасса, воевал с 2014 года сначала стрелком, а затем в расчете машины системы залпового огня "БМ-21 Град". У этого боевика на руках много крови – именно его машина расстреливала в 2014 году военные колонны и гражданские села. Сейчас боевик, чье имя есть в базе "Миротворца", в военном госпитале под наблюдением врачей и спецслужб. А ребята, что захватили врага в плен, воюют дальше в полях Светлодарской дуги.