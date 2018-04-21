Силы АТО на линии разграничения задержали боевика «ДНР»

15:09, 21 апреля 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом на странице YouTube сообщает подведомственное Министерству обороны Украины Военное телевидение (Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины).

«На днях украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, задержали очередного боевика российско-оккупационных войск. Им оказался ранее судимый, Вяльшин Руслан Ахметович, 1981 года рождения», - говорится в описании к видео.

На видео, которое распространило Военное телевидение, человек в военной форме держит так называемый «паспорт» «ДНР» и заявляет, что родом из временно оккупированной Макеевки. В 2015 году Вяльшин пошел в местный «военкомат», чтобы вступить в ряды террористов.

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«Первое место службы - 9 полк, огнеметный взвод, механик-водитель, село Безыменное», - сообщает человек на видео.

По словам Вяльшина, он ходил в караулы, ремонтировал машины, охранял их вместе с вооружением, в общей сложности служил до 6 января 2016 года.

Он добавил, что после увольнения ездил на заработки в Крым, а по возвращении снова отправился в «военкомат» и попал в так называемый «11 полк» механиком-водителем.

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Теги: #ДНР#Минобороны#боевик ДНР#задержанный боевик ДНР