Силы АТО на линии разграничения задержали боевика «ДНР»

По словам задержанного, во время службы он ремонтировал машины и охранял транспорт с вооружением.

На днях украинские военнослужащие на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции задержали боевика, который служил в незаконном вооруженном формировании террористической организации «ДНР» водителем-механиком.

Об этом на странице YouTube сообщает подведомственное Министерству обороны Украины Военное телевидение (Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины).

«На днях украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, задержали очередного боевика российско-оккупационных войск. Им оказался ранее судимый, Вяльшин Руслан Ахметович, 1981 года рождения», - говорится в описании к видео.

На видео, которое распространило Военное телевидение, человек в военной форме держит так называемый «паспорт» «ДНР» и заявляет, что родом из временно оккупированной Макеевки. В 2015 году Вяльшин пошел в местный «военкомат», чтобы вступить в ряды террористов.

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«Первое место службы - 9 полк, огнеметный взвод, механик-водитель, село Безыменное», - сообщает человек на видео.

По словам Вяльшина, он ходил в караулы, ремонтировал машины, охранял их вместе с вооружением, в общей сложности служил до 6 января 2016 года.

Он добавил, что после увольнения ездил на заработки в Крым, а по возвращении снова отправился в «военкомат» и попал в так называемый «11 полк» механиком-водителем.