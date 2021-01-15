Максимальный вес ручной клади увеличится, однако дополнительные предметы, в том числе товары из Duty Free, книги и зонтики, придется спрятать в ручную кладь.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 20 января 2021 года меняет правила перевозки ручной клади.

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Как отмечается на странице авиакомпании в Facebook, при покупке билета на рейсы SkyUp Airlines после 19 января новые правила уже будут действовать.

Новые правила перевозки ручной клади SkyUp Airlines: что изменится

На борт самолета теперь можно будет брать ручную кладь весом до 9 кг, а не до 7 кг, как раньше. Это действует для всех тарифов. При этом максимальные габариты чемодана или сумки остаются неизменными: 55х40х20 см.

Однако дополнительные предметы теперь придется прятать в поклажу. То есть ноутбук, мужскую или женскую сумку, зонтик, книгу/журнал/папку для бумаг, а также товары, приобретенные в Duty Free, теперь надо размещать внутри ручной клади. При этом из верхней одежды на борт самолета можно пронести лишь то, что понадобится вам непосредственно в аэропорту. Дополнительные единицы тоже придется прятать.

У пассажиров появится возможность добавить вторую единицу ручной клади. Опция станет доступной для всех тарифов, но по разным условиям. В тарифах Standard и Flex бесплатно, а в Basic за дополнительную плату.

Стоимость перевозки багажа на самолетах SkyUp Airlines

1. Тариф Economy Basic: одна бесплатная единица ручной клади; вторая единица ручной клади до 9 кг с размерами 55х40х20 см за дополнительную плату - $12 онлайн или $25 в аэропорту в гривневом эквиваленте по курсу НБУ.

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2. Тариф Economy Standard: одна бесплатная единица ручной клади, вторая бесплатная единица ручной клади до 5 кг с размерами 35х20х10 см.

3. Тариф Economy Flex: одна бесплатная единица ручной клади, вторая бесплатная единица ручной клади до 9 кг с размерами 55х40х20 см.

Что с багажом по билетам, приобретенным до 19 января 2021 года включительно

Для перевозки ручной клади по ним действуют правила, единые для всех тарифов:

бесплатная единица ручной клади до 7 кг с размерами 55х40х20 см

бесплатная перевозка дополнительных предметов общим весом до 3 кг с размерами не более 35х20х10 см

Актуальную информацию о ручной клади и багаже можно найти по ссылке.

В пресс-службе SkyUp Airlines поясняют, что к таким мерам прибегли, чтобы избежать конфликтных ситуаций в салоне самолета между пассажирами из-за нехватки места для ручной клади. В том числе это касаются пакетов с товарами, приобретенными в Duty Free, которые большинство авиакомпаний позволяют перевозить бесплатно, и многие пассажиры этим злоупотребляют.

Отметим, два года назад аналогичные правила ввела авиакомпания МАУ.

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Автор: Марина Григоренко