Восстановление объектов культурно-исторического наследия на острове Хортица в рамках программы "Большая реставрация", что является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", началось в этом году.

В Украине определили победителей главной туристической премии страны "Ukraine Tourism Awards 2021". Лучшим в номинации "Доступный туризм. Безбарьерная культура" признанный национальный заповедник "Хортица".

Восстановление объектов культурно-исторического наследия на острове Хортица в рамках программы "Большая реставрация", что является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", началось в этом году. До этого многочисленные объекты острова находились в запущенном состоянии. Всего за несколько месяцев остров смогли превратить в один из самых мощных туристических магнитов, при этом доступ к его объектам обеспечен всем группам населения.

Участников конкурса оценивали в 14 номинациях. Организаторы конкурса оценивали работу лучших игроков рынка по продолжению работы в условиях пандемии, применению нестандартных решений, повышению уровня обслуживания и уделении внимания инклюзивному туризму.

Хортица стала первым в Украине безбарьерным островом, который могут посетить как родители с колясками, так и люди с инвалидностью.

Среди прочего был отмечен подъем на смотровую площадку "Холм единства". Подъем выполнен под небольшим углом и вдоль него обеспечены полностью инклюзивные условия. Для отдыха здесь предусмотрены специальные площадки, навигация продублирована шрифтом Брайля, а дорожки обозначены тифлоплиткою.

Первая леди Украины Елена Зеленская еще в начале работ на Хортице подчеркивала необходимость обеспечения доступа к его объектам для всех без исключения групп населения.

"Философия безбарьерности Хортицы в том, чтобы остров делился своей силой со всеми – постоянно, легко и везде", – сказала Елена Зеленская.

Награда "Ukraine Tourism Awards 2021" за инклюзивность стала для Хортицы уже третьей в этом году. Национальный заповедник ранее получил признание на международном конкурсе LIT Lighting Design Awards в Лос-Анджелесе за интерактивное лазерное шоу "Трансформация через историю". Также бренд Хортицы стал бронзовым призером премии Epica Awards.

Напомним, ранее сообщалось, что, в том числе для развития внутреннего туризма, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине создается национальный авиаперевозчик UNA.

Автор: Виктория Гордиенко